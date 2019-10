Danskerne har længe været blandt de mest lykkelige mennesker i verden, og nu skal hovedstaden også være den fremmeste udi motion.

Det halter nemlig, mener Danmarks Idrætsforbund, der i en pressemeddelelse ikke lægger skjul på, at der er plads til forbedringer:

»København har både særlige forudsætninger og udfordringer på idrætsområdet. Med en ny strategi ønsker DIF at gøre hovedstaden til et internationalt fyrtårn i forhold til idrætsdeltagelse, aktive byrum og folkelige events. Kommunens budget for 2020 er et skridt i den rigtige retning,« skriver DIF.

Forbundet mener, at København ikke skal sammenlignes med andre danske kommuner, men snarere internationale storbyer.

De københavnske børn skal have nemmere adgang til motion. Foto: Anne Bæk Vis mere De københavnske børn skal have nemmere adgang til motion. Foto: Anne Bæk

I den nye strategi ønsker kommunen fortsat at have fokus på foreningsdeltagelsen hos især børn og unge, der 'oplever lange ventelister i mange af de populære foreninger i hovedstaden'.

DIF ser dog allerede fremgang:

»Det er positivt, at der er fokus på sociale partnerskaber og indsatser målrettet børn og unge i udsatte boligområder. Og resurserne til små kunstgræsbaner i de tætbefolkede brokvarterer er en rigtig god måde at få mere idræt ud af de faciliteter, man allerede har ved hånden. Det er et skridt i den rigtige retning, og det giver os noget at bygge videre på for de kommende år,« siger Hans Natorp, næstformand i DIF og formand for Idrætsforum København.

Her er de punkter, man vil arbejde med i Københavns Kommune.