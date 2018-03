Danske Dina Thorslund kronede lørdag aften sig selv som nu verdensmester i boksning efter et intenst drama mod jamaicaneren Alicia Ashley i Struer.

Det er fem år siden, at legenden Mikkel Kessler senest tog et verdensmesterskab i bokseringen. Nu er det sket igen, hvor danske Dina Thorslund tog VM-titlen i superbantamvægt hos det store bokseforbund WBC.

Sejren kom hjem efter en hård kamp over ti omgange, som Dina Thorslund vandt på point med alle tre dommerstemmer mod den 50-årige og tidligere dobbelte verdensmester Alicia Ashley.

Trods sin alder ydede Ashley den 24-årige dansker god modstand, selvom Dina Thorslund var klart bedst set over hele opgøret.

Opgøret blev bokset på Dina Thorslunds hjemmebane i Struer, hvor en proppet arena bar hende frem. Med bæltet om livet jublede den danske bokser over sin triumf.

»Jeg er så lettet. Det er en kæmpe forløsning at stå her. Det er næsten bedre end at føde et barn (Thorslund er mor til en dreng, red.) Det er kæmpe stort, og for satan en hal her. Jeg er så glad, at jeg næsten kunne tude,« sagde Dina Thorslund efter kampen til TV3+.

Dina Thorslund var overlegen i kampens første halvdel, men herefter fik hun problemer mod den erfarne og snu Alicia Ashley.

»Jeg var ikke nervøs for, om jeg kunne stå distancen, men jeg var nervøs for, om jeg kunne holde det på mine præmisser. Hun var fandeme god,« sagde Dina Thorslund ærligt.

VM-kampen i Struer var en såkaldt ’interim-kamp’, hvor vinderen – Thorslund - lige nu rangerer som midlertidig verdensmester.

Først når Dina Thorslund har bokset den oprindelige verdensmester Fatuma Zarika, kan hun endegyldigt kalde bæltet sit. Zarika opgav i første omgang sin titel på grund af en skade, men nu skal hun altså møde Dina Thorslund inden for de kommende måneder, hvis hun vil beholde sin titel.

Imens nyder Dina Thorslund sin nye status som verdensmester.

»Da jeg startede min karriere, var det lidt på deltid for at se, hvad det kunne blive til. Nu er det min tid, og nu jeg skal lægge kræfterne i. Jeg står her med en forløsning, og det viser, at det var den rigtige vej at gå, « sluttede Dina Thorslund.