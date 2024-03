Mikkel Larsen er klar til at snakke med atletikforbundet om fremtiden, efter at der er valgt en ny bestyrelse.

Fremtiden er endnu uafklaret, men der er en chance for, at elitechef Mikkel Larsen fortsætter i Dansk Atletik.

I februar afleverede han sin opsigelse - blot et halvt år før OL i Paris - efter en periode med intern uro i toppen af forbundet og en formand, der følte sig presset ud.

Onsdag aften blev der på et ekstraordinært årsmøde i Odense valgt en ny bestyrelse i Dansk Atletik med Lars Werge som formand.

Mikkel Larsen melder sig parat til at mødes med forbundet og tale om et fortsat samarbejde.

- Nu skal de lige finde deres ben i den nye bestyrelse, og så afventer jeg og ser, om de rækker ud til mig for at få en snak.

- Jeg har hverken smækket voldsomt med døren og sagt, at jeg aldrig vil tilbage, men modsat har jeg heller ikke sagt, at alt er fryd og gammen, blot fordi der er valgt nogle andre.

- Jeg tænker, at det er en reel dialog, vi i så fald må tage i forhold til, hvilket projekt der er på banen, siger Mikkel Larsen.

Han ønsker ikke at blive konkret i forhold til sine overvejelser omkring at sige op som elitechef. Kun at det overordnet handler om, hvordan man leder Dansk Atletik.

Mikkel Larsen forventer en afklaring inden for relativ kort tid med henblik på sommerens OL.

- Det er relativt presserende, fordi der er jo en sommer med en masse opgaver på eliteområdet, men modsat så skal bestyrelsen også have en chance for at lande.

- Jeg tænker i løbet af de næste par uger, så tror jeg, at der vil være en udmelding fra vores nye bestyrelse om, hvordan de ser organiserings-strukturen på eliteområdet den her sommer.

- De skal nok også tale med Team Danmark om det, og så må vi se, om jeg bliver inviteret ind til en snak, siger Mikkel Larsen.

I sidste halvdel af 2023 var Mikkel Larsen midlertidig direktør i Dansk Atletik, indtil forbundet i januar ansatte Klaus Nørby Jakobsen i jobbet.

