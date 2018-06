Har man spillet tæt på 1.500 ishockeykampe på seniorniveau, deraf svimlende 316 landskampe, og deltaget i 19 VM-turneringer i træk, kan man godt få lyst til at prøve noget nyt.

Rekordmanden fra Rungsted, som i en alder af 37 år besluttede at stoppe ishockeykarrieren, mens legen er god, debuterer i verdens ældste motionsløb, Eremitageløbet, som søndag 7. oktober fejrer 50 års jubilæum. Nu kan hockeyen ikke længere komme i vejen.

»Det er uvant for mig at løbe langt. Det længste, jeg har løbet i ét stræk, er vistnok otte-ni kilometer. Hockeyspillere er mest til intervaller,« siger landsholdets mangeårige kaptajn.

”Eremitageløbets godt 13 kilometer er en udfordring, men jeg glæder mig. Det er godt at have et mål. Og Dyrehaven er jo en fantastisk scene for et motionsløb. Den fås ikke smukkere og bedre.”

Efter 16 sæsoner i Sverige og Tyskland sluttede Morten Green i april sin eventyrlige karriere i barndomsklubben Rungsted. Et smukt punktum. Efter hans sidste kamp i Herning i semifinalen mod Herning Blue Fox blev han hyldet varmt af publikum og alle spillere.

Morten Greens landskamprekord vil formentlig aldrig blive slået. Og hans trøje med nr. 13 har været fredet siden VM i Köln i 2017. Som en cadeau til en levende legende.

Nu glæder han sig til Eremitageløbet, hvor han skal ”konkurrere” med direktøren for det succesrige VM i Boxen og Royal Arena, E-løbsveteranen Enver Hansen, og TV-journalisten og Eremitageløbets ambassadør, Jimmy Bøjgaard.

Men selv om Morten Greens karriere som aktiv ishockeyspiller er slut, bliver han i familien. Han har taget hul på et nyt kapitel som spilleragent og rådgiver og skal nu hjælpe den næste generation.

»Jeg er glad for at kunne blive i den sport, som har været en stor og vigtig del af mit liv, siden jeg var dreng,« siger han.

Læs mere og tilmeld dig Eremitageløbet på elob.dk. Alle tilmeldte får en jubilæums-T-shirt, og i målet overrækkes en stor og flot medalje til deltagerne som et minde om det historiske 50 års jubilæum i Danmarks nationalskov.