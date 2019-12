Et EM-guld, der fuldendte mesterværket.

Det blev årets højdepunkt for Peter Rosenmeier, der nu kan kalde sig både regerende europamester, verdensmester og paralympisk mester i parabordtennis.

En bedrift, der aldrig er set før i hans bordtennisklasse.

»Det var kronen på værket,« lyder det fra den 35-årige paraatlet, da B.T. snakker med ham om et sportsår, hvor EM-titlen kom i hus for anden gang i karrieren.

Peter Rosenmeier under finalen ved De Paralympiske Lege i 2016. Foto: SERGIO MORAES Vis mere Peter Rosenmeier under finalen ved De Paralympiske Lege i 2016. Foto: SERGIO MORAES

En karriere, der de seneste par år ikke har budt på særlig mange bump på vejen:

»Jeg afslutter jo en periode, der har været helt fænomenal siden De Paralympiske Lege (PL, red.) i Rio i 2016,« fortæller han.

Men på trods af den store succes er bordtennisspilleren fra Hadsund bevidst om, at han ikke skal dvæle for længe ved sine sejre:

»Det var et kryds på listen og så videre. Jeg dvæler ikke så længe ved tingene. Det er sjovere at sætte sig nye mål.«

Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

Inden snakken falder på nye målsætninger, så vender vi lige det EM-guld, der kom i hus på trods af et lille bump på vejen.

»Semifinalen var rigtig besværlig. Jeg vinder kun med to bolde i det afgørende sæt. Dér kunne det lige så godt have gået den anden vej,« forklarer Peter Rosenmeier om en turnering, hvor der blev vendt op og ned på favoritværdigheden.

»Der var flere favoritter, der blev slået ud tidligt, og så blev min finale mod nummer seks i verden. Han kunne dog ikke mere, da han mødte mig,« siger han og tilføjer:

»I dét øjeblik, hvor jeg vandt, var det ikke lettelsen, der fyldte mest. Det var euforien og jublen. Jeg havde hungret efter det EM-guld, fordi det var det sidste, jeg manglede for at sidde på alle tre titler, og på grund af PL næste år, så var det måske min sidste chance for at opnå det.«

Peter Rosenmeier har kun to fingre på venstre arm, og han spiller med en protese, der er skruet på batskaftet.

Han mangler desuden halvdelen af sin højre arm, halvdelen af det højre ben og fire centimeter af sin venstre lårknogle, og netop derfor er en nominering til B.T. Guld da også noget, han er meget stolt af.

»At blive nomineret er kæmpestort for mig. Det betyder rigtig meget, at der bliver sat fokus på parasport, og det er en kæmpe anerkendelse,« fortæller han og uddyber vigtigheden.

»Det er enormt vigtigt, at vi (paraatleter, red.) er repræsenteret, fordi der er nogen, der har brug at se, at vi er der, og én eller anden dag skal vi nok vinde den pris,« griner han.

De nominerede til B.T. Guld 2019 Mads Pedersen - VM-guld (cykling) Håndboldherrerne - VM-guld (håndbold) Anne-Marie Rindom - VM-guld, EM-guld og verdens bedste kvindelige sejler (sejlads) Jakob Fuglsang - Sejre i blandt andet Liège-Bastogne-Liège og Critèrium du Dauphinè (cykling) Banelandsholdet - EM-guld 4000 meter (cykling) Amalie Dideriksen og Julie Leth - EM-guld parløb (cykling) Bjørn Bitsch og Ashli Williamson - VM-guld (dans) Anders Antonsen - VM-sølv, guld ved European Games, guld ved Indonesia Masters og EM-guld for mixed teams (badminton) Mads Brandt Pedersen - dobbelt VM-guld (kajak) Peter Rosenmeier - Guld i herresingle ved bordtennis-para-EM – para-OL-disciplin – nu både verdensmester, paralympisk mester og europamester på samme tid (bordtennis)

Selvom de fleste af Peter Rosenmeiers udenlandske konkurrenter er fuldtidsprofessionelle, så må danskeren få hverdagen til at køre rundt med en stilling som fundraising manager i Parasport Danmark.

Og derfor slår han da heller ikke sine konkurrenter på træningsfronten, men til gengæld har han en fordel på andre områder:

»Jeg har en suveræn træner, og så er der træningsfaciliteterne. Det hele gør bare, at jeg ikke skal tænke på andre ting end at slå til den bold, og det er jo en kæmpe fordel.«

Arbejdspladsen har da også givet ham nogle fleksible arbejdstider.

»De er jo også interesseret i, at jeg gør det godt i min sport,« fortæller han og medgiver, at det nogle gange kunne være rart at opleve en anden tilværelse:

»Jeg tror, det er rigtig sundt at have nogle andre ting at give sig i kast med, men nogle gange er der da hårde perioder, hvor jeg godt gad at være atlet på fuldtid. Jeg ville hellere restituere end at skrive en masse e-mails.«

Peter Rosenmeier har været en del af verdenstoppen i sin sportsgren siden PL i 2004 i Athen, og derfor har han også været vidne til en enorm udvikling inden for parasport.

»Jeg har været med på hele rejsen fra kun tre tilskuere i hallerne i Athen til over 7000 tilskuere på lægterne i Rio, og derfor sætter jeg måske også større pris på at være med nu, end nogle af de unge paraatleter gør,« forklarer han.

Med et godt greb om de tre titler, så ville de fleste måske tænke, at der ikke er mere at opnå for den 35-årige bordtennisspiller

Men det er Peter Rosenmeier ikke enig i:

»PL i Tokyo er det helt store mål, da jeg kan vinde det for tredje gang. Det er der heller ikke nogen, der har gjort før.«

