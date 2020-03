Sportstøjsgiganten Nike lukker nu alle deres butikker i en lang række lande på grund af coronavirussen.

Det meddeler den amerikanske virksomhed søndag på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at der er tale om alle butikker i USA, Canada, Australien, New Zealand og lande i det vestlige Europa.

Det er uklart, om lukningen omfatter butikker i Danmark. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nike, men indtil videre har det været forgæves.

En talskvinde for Nike fortæller til amerikanske CNBC, at virksomhedens medarbejdere fortsat vil modtage løn, selv om de bliver sendt hjem.

Nike-butikkerne har i første omgang lukket i perioden d. 16.-27. marts.

Dermed lægger Nike sig i slipstrømmen af Apple, som lørdag bekendtgjorde, at man lukker alle butikker uden for Kina for at mindske spredningen af coronavirus.

