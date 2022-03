»Alle på World Touren spiller i bikini, og det tror jeg har meget med kulturen at gøre.«

Sådan siger den norske landsholdsspiller i beachvolley Sunniva Helland-Hansen til VG, men nu har hun og holdkammeraterne valgt at gå i den anden retning.

De norske beachvolleykvinder bliver nemlig de første i verden til at spille i shorts gennem hele sæsonen. Det gør de for at vise omverdenen deres klare holdning om, at kvinder i beachvolley ikke behøves at spille i den traditionelle bikiniunderdel.

»Vi vil gerne inspirere og fremme valgfriheden for kvinder i sporten,« siger Sunniva Helland-Hansen til det norske medie.

De norske kvinder har droppet den traditionelle bikiniunderdel, som den her på billedet. Foto: Mohd RASFAN Vis mere De norske kvinder har droppet den traditionelle bikiniunderdel, som den her på billedet. Foto: Mohd RASFAN

De norske beachvolley-kvinder har valgt, at de vil spille i shorts allerede fra den første turnering på World Touren og gennem hele OL-kvalifikationen frem til legene i Paris i 2024.

Udmeldingen fra Sunniva Helland-Hansen om at spille i shorts kommer efter, at de norske strandhåndboldkvinder fik en bøde på cirka 11.000 kroner for at spille i shorts under EM i strandhåndbold sidste år fik.

Det fik Det Internationale Håndboldforbund (IHF) til fjerne den kontroversielle bikiniregel.

Kvinderne i beachvolley har dog længe måtte spille i shorts – siden begyndelsen af ​​00erne – men størstedelen af alle kvinder på World Touren spiller i bikini.

Det fik de norske beachvolley-kvinder til at stille op i shorts under EM sidste år for at støtte strandhåndboldkvinderne.

»Vi vil se, hvordan det udvikler sig, men vi håber, at der med tiden kommer mere fokus på vores præstationer frem for vores outfit,« siger Sunniva Helland-Hansen til VG.