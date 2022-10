Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun balancerede vægten på en knivsæg gennem karrieren.

Men det er først nu, at den norske skistjerne Therese Johaug i sin selvbiografi 'Hele Historien' for alvor fortæller om de problemer, hun faktisk havde med vægten, da hun som aktiv - og særligt ung aktiv - kæmpede med at spise og veje nok.

Hun orkede nemlig ikke al den larm i løbet af karrieren.

»Den støj og debat, der ville have været, ville gøre, at fokus ville blive taget væk fra den sportslige præstation,« forklarer hun overfor Dagbladet og tilføjer:

Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Foto: CHRISTOF STACHE

»Det er et ømt emne for mig at tale om med offentligheden. Men på holdet havde vi en åben dialog - alle pigerne på holdet vidste det godt.«

I sin selvbiografi fortæller hun blandt andet, at hun undervejs i karrieren fik to advarsler af landstræneren, der mente, at hun ikke vejede nok.

Og det bundede ifølge Johaug i et usundt forhold til mad - som blev skabt, da hun startede omkring det olympiske hold i Norge.

For indtil hun ved landsholdssamlinger blandt andet blev bedt om at veje sin mad og fik råd om sundere alternativer, så havde hun 'et helt naturligt forhold til mad', lyder det i hendes bog.

Foto: BERIT ROALD Vis mere Foto: BERIT ROALD

»Hvis jeg skal være ærlig, må jeg indrømme, at jeg har gået fra bordet til landsholdssamlinger og tænkt, at jeg egentlig burde have spist mere - eller i hvert fald anderledes. Jeg burde for eksempel have spist mere pasta end salat for at få kulhydrater.«

»Så uden at være klar over det, blev jeg nok en af dem, som bidrog til, at kulturen udviklede sig i negativ retning.«

Landstrænerens advarsler hjalp Johaug til at gøre op med sit problem og nå en vægt, der gjorde, at hun kunne blive til en af de allerbedste langrendsløbere, verden har set.

»Jeg var heldig, for det kunne have set anderledes ud, hvis jeg ikke havde gjort noget,« siger hun om karrieren.

Johaug har for nylig taget del i en norsk komité, der har evalueret, hvordan det norske skilandshold arbejder - og her var vægtproblemer et af punkterne, man satte fokus på.

Man kalder i en rapport blandt andet udviklingen af spiseforstyrrelser for en af de største udfordringer i udholdenhedssportsgrene - og særligt blandt kvinder, hvorfor man opfordrer skiforbundet til at udviklet et større netværk af idrætslæger og fysioterapeuter på tværs af landet.

Den firedobbelte olympiske vinder stoppede karrieren tidligere i år, og i hendes selvbiografi har hun allerede løftet sløret for andre store historier fra karrieren.