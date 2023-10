TikTok-trenden, hvor mennesker sover med tape på munden, breder sig med hastige skridt. Også blandt sportsfolk.

Først afslørede Haaland, at han brugte den nye metode – og nu har den norske skiskydningsstjerne Ingrid Landmark Tandrevold også prøvet den.

Men den bizarre trend giver hendes holdkammerat, Vetle Sjåstad Christiansen, ikke meget for, skriver Aftonbladet.

»Jeg laver også mærkelige ting, men jeg tager det ikke så langt, at jeg risikerer at dø af iltmangel midt om natten,« siger han.

Ifølge Vetle Sjåstad er den virale trend med tape om munden noget sludder.

Og det er ikke noget han kommer til at prøve af, lyder det.

Til B.T. har søvnforsker på Københavns Universitets Institut for Neurovidenskab, Birgitte Rahbek Kornum, forklaret, at den virale TikTok-tendens har flere sundhedsmæssige fordele.

»Ideen er, at det er en god idé at trække vejret gennem næsen, fordi næsen har et naturligt filter for luft,« siger hun.

Birgitte Kornum pegede samtidig på begrænsningerne. For det er ikke alle der sover bedre af at gribe fat i tapen og teste den vilde trend af.

»Det er ikke nogen mirakelkur, så ville det for længst være udbredt,« siger hun.

Aftonbladet talte med Christian Benedict, der er søvnforsker ved Uppsala Universitet, og han fortalte, at der kun er én undersøgelse om fænomenet.

Her testede man folk med søvnbesvær, og lidt mere end halvdelen af ​​personerne sov bedre.

»Men jeg må stille spørgsmålstegn ved konklusionen om, at alle vil sove bedre, hvis de taper munden. Der er mange, der ikke kan trække vejret godt gennem næsen,« lyder det fra ham.