Johannes Thingnes Bø er i øjeblikket kongen af skiskydning.

Men hos de kvindelige kollegaer på det norske landshold i skiskydning er den 25-årige World Cup-duks ikke specielt populær.

Det er tilfældet, efter de norske kvinder gav udtryk for, at de gerne vil træne noget mere sammen med deres mandlige kollegaer.

Ingrid Landmark Tandrevold har til NRK fortalt, at hun gerne vil følge de italienske skiskytters eksempel.

Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: François-Xavier MARIT Vis mere Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: François-Xavier MARIT

Her træner Lisa Vittozzi og Dorothea Wierer sammen med de italienske herrer, og det har sendt begge italienere i toppen af kvindernes World Cup.

»De er gode til at bruge hinanden og træne sammen, kvinderne og mændene,« siger Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

Mens den mandlige skiskytte Vetle Sjåstad Christiansen siger til NRK, at han godt kan se fornuften i at træne med kvinderne, er Johannes Thingnæs Bø af en lidt anden holdning.

»Vi kunne godt have hjulpet dem med at blive bedre, men foreløbigt tror jeg ikke, de har så meget at bridrage med til os,« sagde Bø til NRK onsdag.

Johannes Thingnes Bø. Foto: MATTHIAS BALK Vis mere Johannes Thingnes Bø. Foto: MATTHIAS BALK

Han fortæller, at kvinderne godt må træne med hos herrerne, men at der altså i øjeblikket er forskel på det udbytte, de kan få ud af hinanden.

»De tænker gerne på konsekvenserne. Det gør vi ikke. Den tankegang tror jeg, damerne kunne have godt af. Deres træfprocent er lidt for dårlig, men jeg tror, de har potentiale, som de endnu ikke har vist helt. Hvis de kan oppe sig mod os lidt kæphøje gutter, kan det være, de bliver udfordret mere,«

Det har fået de kvindelige skiskytter op at ringe. De skyder fredag tilbage mod Johannes Thingnæs Bø.

»Vi er ét landshold, selvom vi har et kvinde- og et herrehold. Godt nok har vi ikke skudt lige så godt som herrerne i år, men jeg synes ikke, han skal snakke os ned af den grund,« siger Ingrid Landmark Tandrevold til NRK fredag, mens Tiril Eckhoff stemmer i.

Tiril Eckhoff poserer med sin bronzemedalje fra vinter-OL i Pyongchang 2018. Foto: MARTIN BERNETTI Vis mere Tiril Eckhoff poserer med sin bronzemedalje fra vinter-OL i Pyongchang 2018. Foto: MARTIN BERNETTI

»Han er i elendig form om sommeren, så vi havde ikke fået noget ud af at træne med ham heller. Vi kvinder har det vældig godt, og jeg har ikke lyst til at være sammen med herrerne, for jeg ved, vi har et meget bedre miljø. Herrerne bidrager ikke så meget.«

Johanne Thingnæs Bø har efter onsdagens udtalelser valgt at trække i land.

»Jeg lægger mig fladt ned. Da jeg kom ned til hotellet efter interviewet, tænkte jeg, at jeg formentligt havde smidt brænde på bålet. De kan ikke lide at blive prikket til, så siger de fra, og det er godt. De er benhårde, og snart vil det lykkes for dem, det er jeg helt sikker på.«

Johannes Bø fører mændenes World Cup foran russiske Alexander Nogilov og franske Martin Fourcade. Hos kvinderne fører Dorothea Wierer efterfulgt af Lisa Vittozzi slovakiske Paulina Fialkova. Bedste norske kvinde er Marte Olsbu Røiseland på sjettepladsen.