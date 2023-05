Lykken er i disse dage enormt stor hos den norske skistjerne Therese Johaug.

For sent onsdag aften kunne hun sammen med sin mand Nils fortælle, at de er blevet forældre til en lille pige.

'Tak til alle, der flagede lidt ekstra for os i dag. Alle har det godt,' lyder det i et opslag på Instagram, hvor parret har delt en lille babyhånd.

Therese Johaug, der i sin karriere vandt OL-guld fire gange, har gennem sin manager bekræftet den gode nyhed.

'Hun var rask og kom lidt før tid, så jeg regner med, hun kom ud med ski på fødderne,' skriver manageren Jørn Ersnt i en besked til VG.

Therese Johaug stoppede sin yderst succesfulde karriere i 2022. Udover OL bød den også på intet mindre end 14 VM-medaljer, inden hun lagde skistøvlerne på hylden, og i starten af januar kunne så fortælle, at der ventede et helt nyt kapitel.

»Det er jo det største, man kan opnå. Det overgår alle de guldmedaljer, jeg har vundet,« sagde hun i den forbindelse til NRK.

Den tidligere skistjerne, der efter sit stop har været ekspert på tv, danner par med den tidligere verdensmester i roning Nils Jakob Hoff. De fandt sammen i 2014, og i 2021 gik han på knæ og stillede det store spørgsmål.

Ifølge VG skal parret giftes den 31. december i år.