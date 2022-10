Lyt til artiklen

Hun er Norges ubetinget største stjerne inde for skisportens verden.

Og nu afslører tidligere olympiske guldvinder Therese Johaug også, at hun har været i konflikt med det norske skiforbund – en konflikt der fik hende til at knække sammen.

Afsløringen kommer i forbindelse med en biografi med titlen 'Hele historien', skriver VG.

Johaug havde tilbage i 2012, ifølge VG, et møde med generalsekretæren i forbundet, Stein Opsal. Et møde der omhandlede en kommerciel linje af sokker, hvor Johaugs navn kunne komme på.

Det udløste en intens stemning, og fik Opsal til at tordne mod skiløberen med trusler om at nægte Johaug at stille op til adskille mesterskaber og forlade landsholdet.

»Jeg brød fuldstændig sammen,« skriver Johaug i sin bog.

Det norske medie har forelagt beskrivelsen til Stein Opsal, der forklarer at forløbet var længere, end hvad skistjernen giver udtryk for i sin bog.

Han mener ikke, at hun havde forstået sagens alvor og burde været gået i dialog med sponsoren, efter Opsal havde gjort hende opmærksom på, at forbundet allerede havde solgt rettighederne til en anden vigtig sponsor.

Therese Johaug indstillede sin aktive karriere i marts. I løbet af karrieren har hun vundet intet mindre end seks OL-medaljer – heraf fire af højeste karat – og 14 verdensmesterskaber.

Hun har dog tidligere været i vælten, da hun i 2017 blev suspenderet i 13 måneder for doping.