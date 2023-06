Norsk politi har torsdag fundet en død person i Balbergkampen i Lillehammer.

Den fundne person passer til beskrivelsen af Eivind Sporaland, der har været forsvundet siden marts.

Det fortæller Ragnhild Ouren, der er sektionsleder for efterforskningen ved Lillehammer Politi, i en pressemeddelelse.

»Politiet fik torsdag et tip fra en vandrer om, at der var noget blåt i et område ved Balbergkampen, og en politipatrulje tog hen til stedet. Kort efter blev der fundet en død person, som var iført blå jakke og røde sko,« siger Ragnhild Ouren.

»Vi kan ikke med sikkerhed sige, at det er Eivind Sporaland, der er fundet, inden obduktionen er foretaget, men vi har al mulig grund til at tro, at det er ham. For pårørende og politiet har det været vigtigt at finde ham for at få svar på, hvad der kan være sket.«

22-årige Eivind Sporaland har været forsvundet siden 19. marts. Samme dag blev der iværksat en eftersøgning efter skiskytten, som vandt sølv ved de norske juniormesterskaber i 2021.

Politiet fortæller, at der ikke er grund til at tro, at der er sket noget kriminelt, men at der derimod er sket en ulykke.

De pårørende er informeret.