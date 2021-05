En cykeltur endte fatalt for den norske skøjteløber Sverre Lunde Pedersen torsdag eftermiddag.

For tæt ved byen Dølemo i Norge mistede den 28-årige atlet kontrollen over sin cykel, da han på en træningstur kørte ned i et hul og derefter styrtede midt på vejen.

Det skriver det norske skøjteforbund i en pressemeddelelse.

På grund af de omfattende skader, som Sverre Lunde Pedersen pådrog sig i styrtet, måtte den tidligere OL-guldvinder hentes med helikopter og derefter fragtes til Arendal hospital.

Sverre Lunde Pedersen (tv.) vandt OL-guld sammen med Havard Bokko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen 2018 i Pyeongchang. Foto: LOIC VENANCE

Her kunne lægerne konstatere, at den norske stjerne havde pådraget sig en blødning i leveren, som han med et samme blev opereret for.

Fredag konstaterede lægerne desuden to brud i venstre hånd, et brud i den ene underarm og en mindre brud på det ene kindben.

Derfor måtte Sverre Lunde Pedersen da også en tur på operationsbordet igen fredag aften efter at være blevet fragtet til hospitalet i Ullevål.

Lørdag melder forbundet så, at OL-stjernen er vågnet og er ved godt mod på trods af de voldsomme skader, hans krop har pådraget sig.

Sverre Lunde Pedersen skal dog forblive på hospitalet de kommende dage til yderligere observation, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Den norske skøjteløber har et imponerende cv, der blandt andet tæller triumfer som VM- og OL-guld, ligesom han har vundet flere World Cup-sejre.