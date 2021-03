Jakob Ingebrigtsen blev diskvalificeret efter at have vundet guld. Efter en appel blev han kåret som vinder.

Fredag aften var en følelsesmæssig rutsjebanetur for løbestjernen Jakob Ingebrigtsen.

Nordmanden, der er en af tre brødre i verdenseliten inden for løb, kom først over stregen på 1500 meter ved EM indendørs i polske Torun.

Men glæden var kortvarig.

Efter løbet blev han diskvalificeret for at have trådt uden for sin bane i første sving. Det fik nordmændene til at appellere afgørelsen, som blev omgjort, oplyser European Athletics på sin hjemmeside.

Appeljuryen forklarer i en udtalelse, hvorfor Ingebrigtsen alligevel skulle kåres som vinder.

- Ingebrigtsen blev skubbet af en anden løber og trådte derfor ind på den anden bane. Atleten fik ikke nogen fordel af det, og det påvirkede ikke løbet eller udfaldet, lyder det fra juryen.

Nordmanden følte sig selv overbevist om, at han havde reglerne på sin side.

- Jeg føler ikke, at jeg gjorde noget forkert. Der var bare for mange løbere med. Ingen af os prøvede at skubbe, men det er, hvad der sker, når der er for mange personer, som kommer ind fra ydersiden, siger han til forbundets hjemmeside.

- Det er ekstremt dejligt at få den, og det føltes dejligt at komme først i mål. Jeg føler, at det var en meget fortjent medalje i dag (fredag, red.).

Jakob Ingebrigtsen tog sølv på distancen for to år siden. Dengang tabte han til Marcin Lewandowski, som fredag aften blev nummer to.

Nordmanden vandt i tiden 3 minutter og 37 sekunder.

EM indendørs slutter søndag.

