VM-guldvinderen Karsten Warholm er bange for at blive smittet med coronavirus og melder fra til inde-EM.

EM i indendørs atletik er blevet en stor profil fattigere, en uges tid før det begynder.

Den norske løbeprofil Karsten Warholm har besluttet sig for at blive væk, fordi han er bange for at blive smittet med coronavirus.

Det kan få store konsekvenser på lang sigt, lyder argumentet.

- Jeg er i god form, og det er ærgerligt, men risikoen er større end gevinsten, siger han.

Frygten for at blive syg afholder ham fra at deltage.

- Det kan i værste fald betyde, at karrieren er forbi, lyder det fra Warholm, som også frygter for sin træner, Leif Olavs Alnes', helbred.

Inde-EM afvikles i polske Torun fra 4. til 7. marts. Warholm er forsvarende europamester i 400 meter indendørs.

De største resultater i karrieren har han dog skaffet i 400 meter hækkeløb. Her er han dobbelt VM-guldvinder, og han har også vundet EM udendørs i samme disciplin.

24-årige Warholm har stadig sin første OL-medalje til gode. Når snakken falder på sommerens olympiske lege i Tokyo, er han ikke så nervøs.

- Når det gælder OL i Tokyo, tager jeg ikke sorgerne på forskud, men håber på det bedste. Hvis udøverne bliver vaccineret, så ser det rigtig godt ud, siger han.

/ritzau/NTB