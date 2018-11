Den norske regering indstillede fredag officielt Linda Helleland som kandidat til præsidentposten i Wada.

Norske Linda Hofstad Helleland kan blive den næste præsident i Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Fredag blev den 41-årige norske børne- og ligestillingsminister således officielt indstillet som kandidat af den norske regering.

- Helleland har konsekvent demonstreret sin fulde vilje til at beskytte den globale idrætsverden mod doping.

- Jeg ved, at hun er fast besluttet på at styrke Wada til at regulere antidoping globalt og til at genoprette sportsudøveres og fans' tillid til en retfærdig og ærlig sport.

- Regeringen og jeg tøver ikke med at tilbyde Linda vores fulde støtte til at lede verdens antidopingagentur, når vi går ind i en ny epoke for antidoping, siger den norske statsminister, Erna Solberg, i en pressemeddelelse ifølge norske NTB.

Linda Helleland er af mange vurderet til at blive afløser for den nuværende Wada-præsident, 77-årige Craig Reedie, når der næste år skal vælges en ny præsident.

I øjeblikket er der to kandidater til posten, da 34-årige Witold Banka, der er sportsminister i Polen, offentliggjorde sit kandidatur i juni.

Et forslag om at fastsætte en minimumslader på 45 år til en kommende præsident i Wada kan dog vise sig at spolere nordmandens drømme om præsidentposten.

Bestyrelsen i Wada skal i næste uge tage stilling til forslaget.

En talsmand fra Wada har tidligere oplyst, at forslaget om en minimumsalder kommer fra en række regeringer.

Wada finansieres delvist af regeringer og af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Linda Helleland var imod at ophæve den tre år lange udelukkelse af Ruslands Antidopingagentur, Rusada.

Beslutningen om at indlemme Rusada i Wada igen mødte stor kritik fra mange sider på grund af processen, hvor man ændrede i køreplanen for at genoptage Rusada.

Blandt andet krævede man ikke længere, at russerne anerkender, at der var tale om statsstøttet doping i landet.

Indførelsen af en mulig minimumsalder har mødt stor kritik fra flere atleter, mens også direktøren i USA's Antidopingagentur (Usada), Travis Tygart har været klar i mælet.

Tygart har vurderet, at det hele handler om at hindre et valg af præsidentkandidater, der ønsker at reformere Wada.

- Det er latterligt. Jeanne d'Arc vandt en krig, da hun var omkring 17 år, og dronning Elizabeth blev dronning, da hun var 25. For at blive præsident i Wada skal man være 45?

- Det er kun i Wada og IOC, at det er sådan, sagde Tygart forleden ifølge AP.