Norges Idrætsforbund er i store problemer.

Ifølge reglerne, som er forelagt af Det Internationale Antidoping Forbund, WADA, lever Norge ikke op til antidopingreglerne.

»Det er en alvorlig situation, som skal løses,« siger chef for det norske lagrendslandshold Espen Bjervig til det svenske medie Aftonbladet.

For at finde problemet skal tiden skrues tilbage til april 2021, for det var her, Antidoping Norge i samråd med Norges Idrætsforbund alarmerede om frygt for, at de norske unge atleter dopede sig.

Norske skiløbere Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen ved Vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Norske skiløbere Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen ved Vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Foto: JAVIER SORIANO

I 2018 vedtog Norge en lov, der nu kan være med til at spænde ben for Norges fremtid i idrætsverdenen. Loven forbyder nemlig det norske idrætsforbund at teste atleter mellem 15 og 18 år for doping uden en forældretilladelse.

Og det er den lov, som nu kan koste værtskaber for internationale mesterskaber til afholdelse på norsk jord i fremtiden. I værste tilfælde kan Norge også forbydes adgang til både OL, VM og EM.

Ifølge Aftonbladet breder bekymringen sig i flere af de norske idrætsforbund, og Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges Idrætsforbund, har bekræftet, at hvis loven ikke ændres, vil det resultere i straffe.

Det er nu op til de norske myndigheder at finde en løsning.

»Jeg har fuld tillid til, at det lykkes, og vi undgår en situation, der påvirker norske atleter og arrangører,« afslutter Espen Bjergvig.