Den norske skiskydningslegende Halvard Hanevold er død. Han blev blot 49 år.

OL, og VM-mesteren døde i sin bolig i Asker i Norge tirsdag morgen.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om Halvard Hanevolds bortgang. Han vil blive meget savnet,« siger præsidenten i Norges skiskytteforbund, Arne Horten til forbundets hjemmeside.

I Norge er der utallige personer der har udtrykt deres sorg på sociale medier over legendens død.

Huff. Halvard Hanevold pic.twitter.com/0WHRRAndny — Johan Sjøbakk Lund (@johanlund) September 3, 2019

Halvard Hanevold var nabo med min tante og onkel på Borgen i Asker. Husker han først og fremst som en sympatisk, imøtekommende og raus fyr. Alltid blid og hyggelig utenfor skisporet og utenfor TV-skjermen. En stor idrettsmann, men også en stor familiemann. Hvil i fred, Halvard — Bjørn Solum (@bjorn_solum) September 3, 2019

Hanevold havde en meget flot og glorværdig karriere, hvor det blandt andet blev til fem VM-guldmedaljer, tre OL-gudmedaljer og i alt 22 medaljer i VM og OL-sammenhæng. Karriererens højdepunkt var den individuelle OL-guldmedalje ved legene i Nagano i 1998.

Han debuterede på landsholdet i starten af 90'erne, og han kørte med i verdenstoppen indtil sit karrierestop i 2010.

»Som udøver var han helt unik. Han var ikke det største skiskyttertalent, men han var det største træningstalent. En som gjorde alt der var muligt for at vinde det individuelle OL-guld i 1998. Det var en kæmpe oplevelse at være med til det. Han var en en enorm ressourcestærk person,« siger NRKs skiskydningsekspert Ola Lunde til VG.

Ola Lunde var landstræner for blandt andet Halvard Hanevold fra 1996-1998, men de to har kendt hinanden siden slutningen af 80'erne, og i de sidste år var Lunde og Hanevold skiskydningseksperter for NRK sammen.

Halvard Hanevold vinder VM-guld i stafetten i Pyeongchang i 2009 sammen med (fra venstre) Emil Hegle Svendsen, Halvard Hanevold, Lars Berger og Ole Einar Bjørndalen. Foto: KIM JAE-HWAN Vis mere Halvard Hanevold vinder VM-guld i stafetten i Pyeongchang i 2009 sammen med (fra venstre) Emil Hegle Svendsen, Halvard Hanevold, Lars Berger og Ole Einar Bjørndalen. Foto: KIM JAE-HWAN

»Jeg har kendt ham i utrolig mange år, og jeg har været med ham hele vejen. Der har været utrolig mange fantastiske dage og stunder. Vi var sammen på NRK den sidste tid. Han kendte sporten rigtig godt, og han var utrolig reflekteret,« fortæller Ola Lunde.

I Hanevolds sidste sæson i 2010 var han med til at sikre Norge VM-guld på stafetten sammen med tre andre meget prominente norske skiskydningsstjerner Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og legenden over dem alle Ole Einar Bjørndalen.

Hvad der skyldes Halvard Hanevolds tidlige død, er ikke offentliggjort.

Han efterlader sig kone og to børn.