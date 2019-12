Basketballspilleren Stephen Curry blev pludselig et brandvarmt emne på Twitter, da der i løbet af fredagen blev lækket en række nøgenbilleder, som angiveligt skulle være af den amerikanske stjerne.

Men nu melder Stephen Currys agent sig på banen i sagen – og han afviser pure, at Golden State Warriors-spilleren har noget at gøre med nøgenbillederne.

Billederne er ’absolut’ falske, siger agenten ifølge Daily Mail.

Samme Daily Mail skriver, at en talsperson fra Golden State Warriors vil tale med Curry for at få yderligere bekræftelse på, at billederne er falske.

Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Foto: FREDERIC J. BROWN

Derudover har San Francisco Chronicle skrevet, at Warriors ikke har nogen intentioner om at udtale sig offentligt i sagen.

Men en kilde fra klubben har dog angiveligt sagt til avisen, at det ’selvfølgelig ikke er ham’.

Stephen Curry har ikke selv udtalt sig endnu, men da han i øjeblikket er ude med en skade, er han - ifølge NBAs regler – ikke forpligtet til at tale med medierne.

31-årige Stephen Curry har vundet NBA-mesterskabet tre gange med Warriors, og to gange er han blevet kåret til MVP (mest værdifulde spiller, red.).