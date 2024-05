Scott Arniel, som selv spillede over 400 kampe for Winnipeg Jets, skal fremover stå i spidsen for klubben.

Winnipeg Jets, hvor danske Nikolaj Ehlers spiller, har hyret Scott Arniel som sin nye cheftræner.

Det oplyser NHL-klubben natten til lørdag dansk tid i en pressemeddelelse.

Arniel, som har været assistenttræner i klubben siden 2022, tager over efter Rick Bownes, som går på pension.

61-årige Arniel har tidligere været assistenttræner i Buffalo Sabres og cheftræner i både Columbus Blue Jackets og Manitoba Moose i den næstbedste nordamerikanske ishockeyliga, AHL.

Desuden har han tidligere i en midlertidig periode stået i spidsen for Winnipeg Jets, da Bownes var henholdsvis sygemeldt og fraværende på grund af familieforhold.

Som aktiv spiller nåede Arniel 406 kampe for Winnipeg Jets på tværs af seks sæsoner.

Winnipeg Jets blev for nylig sendt ud af NHL-slutspillets første runde af Colorado Avalanche efter fem kampe.

Ehlers har spillet 82 kampe i denne sæson med 25 mål samt 36 assists til følge. Han leverede desuden to yderligere assists i slutspillet.

På grund af en skade var danskeren nødt til at melde afbud til VM i Tjekkiet tidligere i denne måned.

Ehlers har foreløbig spillet fire VM-turneringer og var med i både 2022 og 2023. Sidste år lavede han ni point i syv kampe og blev dansk topscorer.

Danmark sluttede som nummer 13 ved VM i år.

/ritzau/