Hvis alt går vel, står den første curlingbane i Afrika færdig i december 2021 i Calabar i Nigeria.

Den første curlingbane på hele det afrikanske kontinent skal opføres i Nigeria.

Det skriver Det Internationale Curlingforbund på sin hjemmeside.

Byggeriet i Calabar i den sydøstlige del af landet skal sørge for, at Det Nigerianske Curlingforbund kan højne niveauet blandt spillerne og holde udgifterne til træningslejre nede.

Det siger forbundets præsident, Daniel Damola.

- Vi vil gerne have, at sporten bliver spillet lokalt, og det vil hjælpe os til at spare på rejseomkostningerne, når vi skal træne på is. I tillæg vil vi hjælpe med at introducere curlingsporten til andre afrikanske lande, siger Daniel Damola.

Går alt vel, står den nye curlingbane færdig i december næste år.

- Planen er, at vi skal have to skøjtebaner, hvor den ene kan være til andre sportsgrene, mens den anden er til curlingbaner, siger Daniel Damola.

Gennemsnitstemperaturen i Calabar er over 25 grader året rundt.

I 2018 blev Nigeria optaget i Det Internationale Curlingforbund som det første afrikanske land. Der er 55 professionelle curlingspillere i Nigeria, og i alt dyrker 900 personer sporten i det folkerige land.

Curlingtræningen i Nigeria foregår på curlingmåtter, der kan lægges på et halgulv.

/ritzau/