Nicolai Højgaard var to slag bedre end Tiger Woods på første runde. Der er dog langt til sejr.

Nicolai Højgaard var et nøk bedre end Tiger Woods, da de to golfspillere torsdag åbnede den store PGA Tour-turnering Genesis Invitational.

Det var dog ikke danskeren, der var i fokus, da spillerne så småt forlod klubhuset for at gå ud på de 18 huller i Los Angeles.

Tiger Woods havde runden igennem en stor fanskare i ryggen, og det var slet ikke så mærkeligt. Verdensstjernen spillede nemlig sin første officielle PGA Tour-turnering siden april sidste år.

Amerikaneren har døjet med skader, som han har haft mere end svært ved at komme sig over, men det er hans egen fond, der arrangerer turneringen, så måske derfor har han følt sig kaldet til at stille op.

Men det var ikke fordums styrke, han viste frem. I stedet svingede det lidt op og ned runden igennem, og da han var tilbage i klubhuset, havde han en score på et slag over par.

Efter 17 huller lå han faktisk i par, men på hul 18 havnede han bag et træ og fik en besværlig vej til green, hvor han indkasserede dagens sjette bogey.

Nicolai Højgaard var to slag bedre på torsdagens runde.

Den unge dansker var på et tidspunkt nede i tre slag under par, men fra hul 12 og frem lavede han tre bogeys og kun én birdie. Derfor havnede han i et slag under par.

Tiger Woods og Nicolai Højgaard har et stykke op til amerikaneren Patrick Cantlay, som i skrivende stund fører turneringen, efter at han klarede banen i syv slag under par.

Australierne Cam Davis og Jason Day samt amerikanske Luke List ligger på en delt andenplads, efter at de alle gik runden i seks slag under par.

Imidlertid skuffede nordirske Rory McIlroy fælt, da han med to dobbeltbogeys, to bogeys og fire birdies gik runden i tre slag over par og endte blandt de fem dårligste på førstedagen.

Verdensetteren Scottie Scheffler gik runden i tre slag under par og landede på en midlertidig tiendeplads.

Der er lige knap 140 millioner kroner i præmiepuljen.

/ritzau/