Nicki Pedersen er ikke heldig.

Den danske speedway-stjerne er igen blevet ramt af et voldsomt uheld. Denne gang i den polske PGE Ekstra Liga. Her styrtede den 42-årige dansker så voldsomt, at han stadig er hospitalsindlagt.

»Nicki er stadig på hospitalet for at få behandling. Selvom han er i stor smerte, fik vi et lille smil, da vi talte med ham,« skriver Nicki Pedersens hold på hans Facebook-side og fortsætter.

»Nogle af de forventede problemer er en brækket hånd, som sandsynligvis skal opereres, brækkede ribben og mange slemme blå mærker.«

Foto: sportxpress Vis mere Foto: sportxpress

Ulykken skete ifølge Västerviks-Tidningen allerede i første heat, da Nicki Pedersen kørte for sit polske hold Zielona Gora mod Torun, der havde Jack Holder af sted. Og det var de to, der stødte sammen i første sving.

Mens Jack Holder var i stand til selv at gå af banen, måtte Nicki Pedersen køres direkte på hospitalet for at blive tilset. Og udsigterne ser altså ikke gode ud.

Det må i hvert fald betragtes som nærmest stensikkert, at Nicki Pedersen ikke er med, når hans svenske hold Västervik tirsdag kører kvartfinale i de svenske mesterskaber mod Indianerna.

Lige nu handler det for Nicki Pedersen nok mest om at finde ud af, hvor galt det reelt står til med skaderne. Men de første meldinger er i hvert fald dystre.