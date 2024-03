Frederik Andersen nyder at være tilbage på isen og i omklædningsrummet. Comeback lader dog vente på sig.

Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen har i mere end en uge kunnet træne på lige fod med holdkammeraterne på NHL-holdet Carolina Hurricanes, og det behager danskeren, der i november blev ramt af en blodprop.

Det siger han efter onsdagens træning, hvor han for første gang mødte pressen siden sin blodprop.

- Jeg kan ikke understrege tydeligt nok, hvor begejstret jeg er for at være sammen med holdkammeraterne igen og gøre det, jeg elsker. Det er sjovt at være en del af træningen og omklædningsrummet igen, siger Frederik Andersen til de fremmødte journalister ifølge sit holds hjemmeside.

Han kan stadig ikke fortælle, hvornår han regner med at få spilletid i verdens stærkeste ishockeyliga igen. Hverken danskeren eller klubledelsen presser på for spilletid.

- Jeg må sige, at jeg virkelig har sat pris på tålmodigheden. Det har selvfølgelig været en skræmmende oplevelse, men heldigvis har jeg fået hjælp af lægerne og min familie, og mine holdkammerater har støttet mig.

- Blodproppen var åbenlyst ikke noget, jeg havde prøvet før. Jeg prøvede at lære så meget som muligt om den situation, jeg var havnet i, og så har jeg fulgt de fantastiske lægers anbefalinger, siger Frederik Andersen.

Han fik sin NHL-debut for Anaheim Ducks tilbage i 2013/14-sæsonen. Efter tre sæsoner skiftede han til Toronto Maple Leafs, som han nåede næsten fem sæsoner for, inden turen gik til Carolina i 2021.

Danskerens holdkammerater har sørget for, at Carolina meget vel kan blive en del af NHL-slutspillet i denne sæson.

