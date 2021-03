Kunne han forudse fremtiden eller var det bare et af de der mærkelige tilfælde, der kan sætte internettet i brand i vilde spekulationer?

I sidste uge blev en avisartikel fra 1983 delt flittigt blandt amerikanere og andre NFL-interesserede på de sociale medier.

Her kunne man læse om, at NFL-legenden Terry Bradshaw, som i 1983 var en stjerne-quarterback for Steelers, havde ladet sig indlægge på et hospital i byen Shrevesport under et alias, for at blive opereret for en albueskade, der plagede ham.

Og det er netop Bradshaws alias, som fremgår af avisartiklen fra 1983, som har vakt stor opsigt: 'Thomas Brady' - eller 'Tom Brady', som det er forkortet i 1983-artiklens rubrik.

Tom Brady og Terry Bradshaw efter endnu en Brady-triumf Foto: ADREES LATIF Vis mere Tom Brady og Terry Bradshaw efter endnu en Brady-triumf Foto: ADREES LATIF

For hvor vildt er det lige, at Terry Bradshaw, stjerne-quarterback i 1983, finder på lige det navn, som tilfældeligvis står i passet på den største quarterback-stjerne i NFL i dag, den syvdobbelte Super Bowl-vinder Tom Brady - som i 1983 var femårig knægt og selvfølgelig helt ukendt?

Det har NFL-fans muntret sig over og spekuleret over til døde på de sociale medier i den forgangne uge. Men hvad siger hovedpersonen selv, 1983-Tom Brady alias Terry Bradshaw?

The Athletic har fanget 72-årige Terry Bradshaw, som i dag bor på Hawaii, og han tager virakken med en god portion humor.

»Tom Brady? Hvor heldig kan man være. Der er ingen tvivl om, at vi er to alen af et stykke: Vi har samme initialer, samme spillernummer. Jeg havde sågar hår dengang. Jeg var et sexsymbol. Det hele kørte også for mig. Alt, hvad han har opnået er på grund af mig,« griner Bradshaw, som vandt Super Bowl fire gange i sin karriere, og altså siden er blevet overhalet af Tom Brady.