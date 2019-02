Det Internationale Atletikforbund har givet yderligere 21 russiske atletikudøvere grønt lys til at konkurrere.

Det russiske atletikhold, som i 2019 får lov til at konkurrere under neutralt flag, voksede torsdag med 21 udøvere. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) gav torsdag grønt lys til de 21 atletikudøvere, som over for IAAF havde kunnet dokumentere deres manglende involvering i det statsstøttede russiske dopingsnyd.

Dermed er der nu 64 russiske atletikudøvere, som for 2019-sæsonen er lukket ind i atletikvarmen igen - mod altså at stille op under neutralt flag.

Som nation er Rusland fortsat suspenderet af IAAF, men udøverne kan individuelt over for IAAF bevise deres renhed.

Blandt de 21 udøvere er Yelena Sokolova, der i 2012 vandt OL-sølv i længdespring.

Ifølge russiske atletikledere har det russiske forbund sendt 192 ansøgninger for udøvere, som ønskede at få tilladelse til at konkurrere under neutralt flag.

/ritzau/