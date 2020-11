Syv kommuner i Nordjylland lukker i løbet af de kommende dage ned for en række idrætsfaciliteter, meddeler statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Sådan forbliver det frem til og med 3. december. Noget, der kan få stor betydning for idrætten - og det er både den professionelle slags og på amatørniveau.

Der var torsdag aften pressemøde, hvor de syv nordjyske kommuner var i centrum. Der er tale om Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Kommuner, der nu alle har fået nye restriktioner, der har konsekvenser for idrætten.

»Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang,« lyder det i de nye restriktioner.

»Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.«

Dermed er der lagt op til, at udendørsidrætten kan fortsætte, men det bliver under skærpede restriktioner.

»Professionelle idrætsarrangementer i de berørte kommuner skal således afvikles uden tilskuere,« fremgår det.

En af de nordjyske kommuner, Frederikshavn, er en af værtsbyerne ved det EM i håndbold, der skal afvikles fra den 3. december.

Her skal der efter planen spilles gruppekampe i Arena Nord, men allerede tidligere torsdag kunne direktøren i arenaen fortælle, at arrangementet hænger i en tynd tråd.

»Den beslutning er ude af vores hænder. Det er regeringen og forbundene, der alene står med den beslutning. Det bestemmer vi ikke. Men jeg kan sige, at vi ville være vanvittige kede af det, hvis det ikke kan lade sig gøre,« sagde han.

Årsagen til, at der nu kommer voldsomme restriktioner i Nordjylland, er, at Statens Serum Institut har opdaget en coronamutation i mink. Det oplyste Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag. Mutationen, som kaldes cluster-5, er så at sige en coronavirus 2.0 og udgør derfor en risiko mod de vacciner, som lige nu bliver udviklet verden over.

EM for kvinder afvikles fra 3. til 20 december og har deltagelse af 16 nationer. Det starter altså på det tidspunkt, restriktionerne for de nordjyske kommuner - indtil videre - ophører.

Mette Frederiksen fortalte på pressemødet, at alle udlændinge som udgangspunkt vil blive nægtet indrejse til de syv kommuner - herunder Frederikshavn.

Adskillige gange før er restriktionerne i Danmark dog blevet forlænget, og dermed vides det ikke, hvad der skal ske med den del af slutrunden, der bliver afviklet i Frederikshavn.

Det danske landshold, der er i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien, skal spille gruppekampe samt mellemrunde i Herning.