Klay Thompson bekræfter på sociale medier, at han bliver i NBA-klubben Golden State Warriors.

Kevin Durant er fortid i NBA-klubben Golden State Warriors efter at være smuttet til Brooklyn Nets, men det er lykkedes Warriors at holde på en anden af de store profiler.

Således skriver basketstjernen Klay Thompson på Instagram og Facebook, at han bliver i Golden State Warriors og dermed skriver en ny kontrakt med holdet.

Det gør han med et klip fra filmen "The Wolf of Wall Street", hvor Leonardo DiCaprio siger: "Jeg skal fandeme ikke nogen vegne".

Til klippet skriver Thompson, at han aldrig var i tvivl om, at han skulle fortsætte i Golden State Warriors.

Ifølge flere medier og nyhedsbureauer er han enig med holdet om en såkaldt makskontrakt. Den har angiveligt en værdi af 190 millioner dollar over fem år.

Det svarer til cirka 1,25 milliarder danske kroner.

Den nu 29-årige shooting guard kommer selv fra Californien og har spillet for klubben, siden han blev valgt til NFL i første runde af draften i 2011.

I draften skiftes NBA-holdene til at plukke de bedste spillere fra amerikanske universiteter og udlandet.

Klay Thompson er fem gange blevet valgt til NBA's all-star-hold, siden han kom ind i ligaen.

Amerikaneren var en vital del af de tre mesterskaber, som Golden State Warriors vandt i 2015, 2017 og 2018.

I år var han også med til at spille holdet i finalen, men det blev ikke nogen god oplevelse for Thompson og holdet.

I sjette kamp mod Toronto Raptors rev Thompson korsbåndet over i sit venstre knæ. Ifølge AP skulle han opereres i sidste uge, men det er endnu ikke bekræftet, om operationen er gennemført.

Han pådrog sig skaden, få kampe efter at Durant rev den ene akillessene over i samme finaleserie, og Warriors endte med at tabe samlet.

/ritzau/