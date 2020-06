43-årige Vince Carter, der blev berømt for sine akrobatiske dunk, stopper karrieren efter 22 sæsoner i NBA.

En af de helt store profiler i NBA de seneste to årtier har torsdag meddelt, at han stopper karrieren.

Atlanta Hawks' Vince Carter siger i sin egen podcast "Winning It" ifølge AFP, at han med øjeblikkelig virkning indstiller karrieren efter 22 sæsoner i NBA.

Den nu 43-årige spiller blev i 1998 valgt som den femte af alle spillere i den årlige draft, og han blev hurtigt en populær spiller hos publikum grundet sine evner til at levere enestående dunk.

- Jeg er officielt færdig med at spille basketball, siger Carter i podcasten.

Han indledte karrieren hos Toronto Raptors og blev efter debutsæsonen kåret som "Rookie of the Year" i ligaen. Titlen gives til den bedste førsteårsspiller i NBA-sæsonen.

Det fulgte han op med i 2000 at vinde den årlige NBA Slam Dunk Contest med imponerende dunk, som gav ham kælenavnet "Air Canada".

Vince Carter er amerikaner, men spillede på det tidspunkt for canadiske Toronto.

De imponerende dunk blev hans kendetegn i ligaen, hvor han adskillige gange gennem karrieren gav prøver på sine unikke akrobatiske evner.

Især et dunk for USA mod Frankrig gik verden rundt, da Carter hoppede hen over en stående fransk spiller og dunkede bolden i kurven.

Han sluttede karrieren hos Atlanta Hawks med to sæsoner, hvor den sidste blev afbrudt af coronapandemien. Atlanta havde en skuffende 2019/2020-sæson inden afbrydelsen. Derfor er holdet ikke med i kampen om NBA-titlen, når ligaen genstarter.

Carter nåede gennem sine mange år i NBA også at spille for daværende New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies og Sacramento Kings.

Det blev aldrig til et NBA-mesterskab, men han blev otte gange (2000-2007) valgt til sæsonens allstarhold, og han vandt i 2000 OL-guld med USA.

/ritzau/