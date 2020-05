Den amerikanske basketball-liga arbejder på genstart i slutningen af juli. Alt skal foregå samme sted.

NBA kan være på vej tilbage i aktion.

Den amerikanske basketball-liga arbejder på at starte op igen i slutningen af juli.

Planen er, at al aktivitet skal foregå samme sted i sportskomplekset ESPN Wide World of Sports, som ligger ved Walt Disney World nær byen Orlando i delstaten Florida og indeholder flere haller og stadioner.

Det siger NBA's kommunikationschef Mike Bass på ligaens twitterkonto.

- NBA er i samarbejde med NBA's spillerforening engageret i sonderende snakke med The Walt Disney Company omkring en genstart af NBA-sæsonen sidst i juli med ESPN Wide World of Sports i Florida som hjem for kampe, træninger og beboelse, skriver ligaen i en udtalelse.

- Vores prioritet er fortsat alle involveredes sundhed og sikkerhed, og vi arbejder med sundhedseksperter og myndigheder på et omfattende sæt retningslinjer for at sikre, at passende sundhedsmæssige protokoller og beskyttelse er på plads.

Der blev sidst spillet NBA-kampe 12. marts. Holdene mangler at spille mellem 15 og 20 grundspilskampe, inden slutspillet begynder.

Los Angeles Lakers og Milwaukee Bucks ligger øverst i henholdsvis vest- og østkonferencen, de to halvdele ligaen er delt op i. De otte bedste hold i hver konference går videre til slutspillet.

/ritzau/