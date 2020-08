Torsdagens kampe i den nordamerikanske basketball-liga bliver ikke afviklet efter spillerprotester.

Der bliver ikke spillet slutspilskampe i NBA torsdag aften og natten til fredag dansk tid.

De tre planlagte opgør er blevet udskudt, fortæller vicepræsident i NBA Mike Bass.

- Vi håber på at kunne genoptage kampene enten fredag eller lørdag, siger Mike Bass i en udtalelse på Twitter.

Udskydelsen af kampene sker, efter at onsdagens tre kampe også blev udskudt, da spillerne fra Milwaukee Bucks ikke mødte op til holdets kamp mod Orlando Magic i protest mod racemæssig ulighed og politivold i det amerikanske samfund.

Torsdag klokken 17 dansk tid var der så indkaldt til møde, hvor NBA-spillerne skulle diskutere, hvorvidt de vil spille sæsonen færdig.

Ifølge ESPN er spillerne kommet frem til at ville gøre netop det - færdiggøre slutspillet og altså sæsonen.

Milwaukee Bucks, der onsdag nægtede at spille, kommer fra delstaten Wisconsin, der er epicentret for de seneste protester i USA.

Årsagen er nedskydningen af den sorte amerikaner Jacob Blake i byen Kenosha. Han blev angiveligt skudt syv gange i ryggen af en hvid betjent.

Blake har overlevet episoden, men ventes at få mén og kan blive delvist lam.

Det er ikke kun i NBA, at skudepisoden har skabt røre. Flere NFL-hold, der lige nu er i træningslejr op til den kommende sæson, har aflyst træninger for i stedet at sætte fokus på racemæssig ulighed og politivold på forskellige måder.

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka meddelte ligeledes onsdag, at hun ikke ville stille op i semifinalen i WTA-turneringen Western & Southern Open i New York.

Torsdag ombestemte hun sig dog, fordi kampen - der skulle have været spillet torsdag - er blevet rykket til fredag.

- De (WTA og USTA, red.) tilbød at udskyde alle kampe til fredag, og det giver efter min mening mere opmærksomhed til bevægelsen (protesterne mod racemæssig ulighed og politivold, red.), siger Osaka til den britiske The Guardian.

Onsdag blev tre baseballkampe i ligaen MLB ligeledes udskudt på grund af spillerboykot.

Ifølge amerikanske medier vil kampe torsdag i både MLB og ishockeyligaen NHL også blive udskudt. Det har ingen af de to ligaer dog bekræftet torsdag aften dansk tid.

/ritzau/