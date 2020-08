Spillernes boykot af NBA-kampene viser på ny, at sport og politik er meget svært at skille ad, lyder det.

Onsdag aften stod Orlando Magic på basketballbanen klar til at møde Milwaukee Bucks i NBA's slutspil.

Men holdets modstander mødte ikke op. Kampen blev udskudt, ligesom at de to næste kampe på programmet heller ikke blev spillet.

- Vi er trætte af drabene og uretfærdigheden, sagde Milwaukee-spilleren George Hill før kampen ifølge ESPN.

Udtalelsen kom efter en nylig hændelse i Wisconsin søndag, hvor den sorte mand Jacob Blake blev skudt flere gange i ryggen af en betjent.

Og spillernes strejke vækker opsigt hos Jens Sejer Andersen, international direktør for organisationen Play the Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport.

- Det er helt usædvanligt, at idrætsfolk strejker på den her måde, siger han.

Han mener, at verden for tiden ser en generation af sportsfolk, der er mere veluddannede, selvsikre og antiautoritære.

- Flere idrætsstjerner er klar over deres egen kommercielle værdi. De er klar over, at nok skylder de idrætssystemet en vis loyalitet og en vis taknemmelighed, men de behøver ikke underkaste sig fuldstændigt, vurderer Jens Sejer Andersen.

Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt basketballkampene skal afvikles på et senere tidspunkt, men indtil videre er Milwaukee Bucks ikke blevet straffet for at udeblive til kamp.

- Det bliver sværere og sværere for organisationerne at straffe udøverne, som de har gjort indtil for nylig. Det viser, at udøverne er en del af en bølge med større og større gennemslagskraft, siger Jens Sejer Andersen.

Derfor er tiden, hvor man snakkede om at kunne adskille sport og politik for længst død. Faktisk kan man slet ikke adskille de to ting, mener han.

- Det har man aldrig kunnet. Spørgsmålet er, om der er grænser for, hvor meget politik man kan blande ind i sporten, siger Jens Sejer Andersen.

- Bekæmpelse af racisme burde ikke være kontroversielt i idrætten, eftersom organisationerne altid selv fremhæver, at de er imod enhver form for diskrimination, mener han.

Også Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og midlertidig præsident for Den Europæiske Olympiske Komité (EOC), er enig i, at sport og politik er svært at adskille.

- Vi ser en udvikling for tiden, hvor der er en berettiget diskussion om, hvordan atleter i højere grad kan give udtryk for sine holdninger, siger han.

Han peger på OL, hvor Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i modsætning til tidligere har åbnet op for, at der i fremtiden kan lempes på strikse regler, der forbyder demonstrationer og politiske budskaber

Niels Nygaard understreger, at situationen i USA er højspændt og speciel, og han udtrykker forståelse for, at atleterne finder behov for at udtrykke deres frustrationer.

Alligevel mener han, at der er bedre måder at komme igennem med et budskab end at blive væk fra kamp.

- Det med decideret at boykotte arrangementer flytter man sjældent noget med. Jeg tror mere på, at man ved at stille op til idrætsarrangementer og give udtryk for sine holdninger flytter mere, siger Niels Nygaard.

NBA skal ifølge ESPN torsdag klokken 17 dansk tid holde et møde, hvor sæsonens videre skæbne vil blive drøftet.

