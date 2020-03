Karl-Anthony Towns' familie er hårdt ramt af den frygtede coronavirus.

NBA-stjernens mor ligger i øjeblikket i koma på grund af covid-19, og tirsdag aften valgte den amerikanske basketballspiller at kommentere på den vanskelige situation, familien står i.

»Det er hårdt, men jeg må holde modet og styrken oppe for hele min familie,« fortæller en tydelig berørt Minnesota Timberwolves-spiller i en video på sin Instagram-profil. Du kan se videoen nederst i artiklen

I sidste uge begyndte NBA-spillerens forældre at få det dårligt, og det fik den høje basketballspiller til at sende dem en tur på hospitalet.

Her blev begge forældre indlagt efter at være testet positive for den farlige virus, der hærger hele verden.

I første omgang blev Karl-Anthony Towns' far udskrevet og sendt hjem i karantæne, men i mellemtiden blev morens, Jacqueline Cruz, tilstand forværret, og den 24-årige NBA-stjerne kunne blot se til, mens hans mor lå og kæmpede en hård kamp for overlevelse.

»Hun fik det værre og værre, og feberen steg i løbet af natten, selv om lægerne troede, hun var i bedring,« fortæller han i videoen.

Og pludselig gik det stærkt. Morens lunger blev ekstremt svage, og derfor valgte lægerne at lægge hende i medicinsk koma.

Karl-Anthony Towns skriver i opslaget på det sociale medie, at han har valgt at dele sin historie, fordi han håber, det kan få folk til at blive hjemme. Den to meter og 13 centimeter høje amerikaner har da også et klart budskab til alle, der ser videoen:

'Denne sygdom skal tages alvorligt. Beskyt din familie, dine kære, dine venner og dig selv. Hold afstand, og lad være med at være steder med en masse mennesker. Denne sygdom er dødelig,' skriver han.

Karl-Anthony Towns er ikke den eneste NBA-spiller, der har fået coronavirussen tæt ind på livet. Superstjernerne Kevin Durant og Rudy Gobert er begge blevet testet positive for coronavirus de forgangne uger.

Her kan du se Karl-Anthony Towns opslag på Instagram: