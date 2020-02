Det kostede dyrt for Washington Post-journalisten Felicia Sonmez at linke til en historie fra 2016, hvor Kobe Bryant var blevet anklaget for voldtægt.

Hun blev straks suspenderet fra sit arbejde, fordi hun lavede det nummer på Twitter.

»Den nationalpolitiske reporter Felicia Felicia Sonmezer er blevet placeret på administrativ orlov, mens The Post vurderer, om tweets om Kobe Bryants død var i strid med avisens nyhedsrums politik for sociale medier,« sagde administrerende redaktør Tracy Grant som følge af straffen.

Nu er det så den tidligere NBA-stjerne Charles Barkley, som ripper op i sagen igen. En sag, der har lagt sig som en skygge henover en ellers fantastisk karriere for Kobe Bryant.

Charles Barkley mener, at Bryant lavede en fejl. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Charles Barkley mener, at Bryant lavede en fejl. Foto: LISA O'CONNOR

»Kobe Bryant er en af de største basketball-spillere nogensinde. Men han lavede en fejl, det ved vi alle,« siger Barkley til Today, hvor han sammen med andre giganter som Shaquille O'Neal, Kenny Smith og Ernie Johnson medvirkede i et program om Kobe Bryant.

»Man er bare nødt til at fortælle hele historien. Vi prøver ikke at sige, at Kobe ikke er en helt. Vi fejrer hans fantastiske karriere. Men vi forstår også, hvad der skete i Colorado. Det er helt fair. De to ting kan godt være sande samtidig,« tilføjer Barkley, der også får sagt, at han ikke var tæt med Kobe Bryant.

Det var i 2003, at den nu afdøde NBA-stjerne blev beskyldt for voldtægt af en 19-årig ansat ved et Colorado-hotel forud for en planlagt knæoperation.

Selvom han benægtede alle anklager, der blev droppet, da anklageren nægtede at vidne, indrømmede han, at han havde været sin kone Vanessa utro, og parterne indgik et forlig.

»Først og fremmest vil jeg gerne undskylde direkte til den unge kvinde, der var involveret i denne hændelse. Jeg vil undskylde for min opførsel den nat og for de konsekvenser, hun har lidt det sidste år,« sagde han efterfølgende og tilføjede:

»Selvom jeg virkelig mener, at dette møde mellem os foregik i konsensus, anerkender jeg nu, at hun ikke gjorde det og ikke ser denne hændelse på samme måde, som jeg gjorde.«

»Efter måneder med at gennemgå, hvad der skete, lytte til hendes advokat og endda hendes vidnesbyrd personligt, forstår jeg nu, hvordan hun føler, at hun ikke accepterede dette møde.«

Kobe Bryant talte ikke yderligere om sagen siden 2005.