Den nordamerikanske basketball-liga NBA er benhård business.

Især når kalenderen nærmer sig trade-deadline, der er den sidste dag, hvor NBA-holdene kan forhandle med hinanden om spillere.

Den deadline er torsdag klokken 21 dansk tid, og natten til torsdag spillede Dallas Mavericks mod Charlotte Hornets. Midt under kampen fokuserer kameraet på Mavericks-spilleren Harrison Barnes, der sad på bænken. Og så kom skiltet op i bunden er skærmen.

'Angiveligt byttet til Sacramento (Kings, red.) for Justin Jackson og Zach Randolph. Fra Bleacher Report.'

Harrison Barnes (th) i kamp natten til torsdag. Her imod Hornets' Michael Kidd-Gilchrist. Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Harrison Barnes (th) i kamp natten til torsdag. Her imod Hornets' Michael Kidd-Gilchrist. Foto: RONALD MARTINEZ

Og ganske rigtigt - kort efter kampen blev handlen mellem de to hold offentliggjort, som Bleacher Report havde meddelt det.

26-årige Harrison Barnes vandt i 2015 NBA-mesterskabet med Golden State Warriors. Han blev siddende i arenaen resten af kampen, og efterfølgende har han i et tweet takket alle i Dallas Mavericks for sin tid i klubben.

Anderledes tager superstjernen LeBron James situationen. I et længere skriv på Instagram udtrykker han stor frustation over den måde, man omtaler spillerne på i forbindelse med handler.

'Så jeg gætter på, det er okay, fordi de skulle gøre det bedste for holdet, ikke? Bytte denne mand væk, mens han bogstaveligt talt spillede og havde NUL idé om det. Jeg slår ikke på på dem, der byttede ham væk, for det er business, og du skal gøre, hvad du føler er bedst. Men jeg vil have se ÆGTE FORANDRING i narrativet om, at når en spiller vil væk, er han selvisk og utaknemmlig, men når holdet vil af med en spiller, er det fordi, det er bedst for holdet,' skriver LeBron James.