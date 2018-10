Detroit Pistons Blake Griffin scorede 50 point og sørgede for en sejr på 133-132 over Philadelphia 76'ers.

Los Angeles. Basketballspilleren Blake Griffin spillede en mindeværdig NBA-kamp natten til onsdag dansk tid.

Griffin scorede 50 point for Detroit Pistons, som vandt 133-132 efter overtid hjemme over Philadelphia 76'ers.

Det var karrierens højeste pointantal i en enkelt kamp for Griffin. Tidligere i karrieren har Griffin scoret 47 point i en kamp.

I overtiden sørgede Griffin med under to sekunder tilbage for, at Detroit vandt for tredje gang i træk i den nordamerikanske liga.

Centerspilleren scorede to point og blev samtidig fejlet, så han på straffekast kunne sætte kampens sidste scoring i kurven.

I løbet af kampen blev Griffin noteret for 14 rebounds og seks oplæg.

- Vi blev bare ved med at kæmpe. Vi blev ved med at tage imod tæsk.

- I pausen sagde jeg, at det ikke blev en kamp, hvor personen, som slog mest, vandt. Det handlede om at være dem, som kunne absorbere flest slag, og det kunne vi.

- Vi troede på det, blev ved med at slås og afsluttede kampen, siger Griffin ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/