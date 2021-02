NBA-stjernen Karl-Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves har været gennem nogle hårde måneder.

Den 25-årige amerikaner har således mistet syv familiemedlemmer til covid-19, mens han selv har været involveret i et trafikuheld.

»Jeg kører tæt på kanten af klippen, og der kommer en spritbilist kørende mod mig med høj fart. Det skete bare, og det var ikke godt,« lød det blandt andet på et pressemøde tidligere på ugen.

Karl-Anthony Towns var på til sin kæreste, Jordyn Woods, da uheldet skete. Han har endnu ikke fortalt, hvor og hvornår det præcist skete.

Minnesota Timberwolves-spilleren måtte køres på hospitalet, efter han var blevet ramt af spritbilisten.

»Jeg er glad for, jeg overlevede. Jeg måtte på hospitalet efterfølgende og blive testet, men heldigvis var min kæreste med mig hele vejen.«

Men selv om det kunne være gået helt galt for basketballspilleren, så var det ikke helbredet, der bekymrede ham mest..

»Jeg er sådan et menneske, at jeg tænkte mere på, om bilen var okay, end jeg tænkte på mine egne skader.«

Karl-Anthony Towns tilføjer, at det var kærestens bil, som han kørte i, og den kom derfor i første række efter uheldet..

Minnesota Timberwolves har fået en skidt start på NBA-sæsonen. Holdet har blot vundet seks af deres første 25 kampe.