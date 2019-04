Hårde beskyldninger er faldet mod NBA-stjernen Kristaps Porzingis.

Stjernespilleren fra Letland er blevet beskyldt for at have voldtaget en kvinde i sit daværende hjem i New York i februar 2018.

New York Post skrev historien lørdag, hvor den pågældende kvinde to dage forinden skulle have været gået til politiet for at anmelde basketball-stjernen.

Avisen baserer sin historie på en højtstående kilde hos politiet i New York, NYPD, der samtidigt kalder kvinden for 'troværdig', selvom anmeldelsen er kommet mere end et år efter den påståede voldtægt.

Kristaps Porzingis har fået kælenavnet 'Air Latvia' under sin tid i New York Knicks. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Kristaps Porzingis har fået kælenavnet 'Air Latvia' under sin tid i New York Knicks. Foto: ERIK S. LESSER

Kvinder, der er i 20'erne, skulle ligeledes være blevet tilbudt et beløb svarende til cirka 450.000 danske kroner af Porzingis for ikke at sladre om sagen.

Porzingis har gennem sin advokat, Roland G. Riopelle, sagt, at man kender til sagen. De har selv bedt om få efterforsket den anklagende kvinde, som de mener har forsøgt at afpresse Porzingis.

Ifølge TMZ skulle den pågældende kvinde have fortalt politiet, at Porzingis har kaldt kvinde for 'min slave' og været voldelig mod hende.

23-årige Kristaps Porzingis kom til NBA i 2015 fra spanske Sevilla.

Han blev draftet af New York Knicks til stor utilfredshed for holdets fans, der ikke havde hørt meget til den 221 centimeter høje lette, der spillede sine første NBA-minutter som bare 20-årig.

Siden har han dog gjort sig en kometkarriere og blev i sin debutsæson nummer to på listen over ligaens bedste, nye spillere.

I 2018 blev han valgt som All-Star-spiller i ligaen, efter han har været omdrejningspunktet for New York Knicks i de seneste sæsoner. I januar blev han dog sendt til Dallas Mavericks i en større byttehandel.

Porzingis har dog ikke spillet basketball siden 7. februar 2018, hvor han fik sig en voldsom knæskade. Den påståede voldtægt daterer sig til samme aften.