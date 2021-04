Det fik store konsekvenser for Houston Rockets-spilleren Sterling Brown, at han kom til at stige ind i den forkerte bil efter en tur på stripklub.

Mændene i bilen var ikke så glade for, at der kom ubudne gæster ind i køretøjet. De indledte angiveligt et voldsomt angreb på Brown, hvor de ifølge The Athletic slog ham i hovedet med en flaske, som gav NBA-spilleren åbne sår i ansigtet.

Det voldsomme overfald skete natten til mandag amerikansk tid ude foran the Booby Trap strip club i Miami.

En kilde til det amerikanske medie melder, at Browns ansigt var meget ilde tilret. Han blev derfor hastet til hospitalet, hvor han fik flere stæng i ansigtet efter de alvorlige skader. Mediet beskriver også, hvordan der var blod overalt efter overfaldet.

Sterling Browns holdkammerat Kevin Porter Jr. var også til stede under overfaldet. Han prøvede at gribe ind, men kom selv til skade under de voldelige scener. Han slap dog med overfladiske skader og spillede efterfølgende Houstons Rockets kamp mod Miami Heat.

Sterling Brown var af gode grunde ikke med i opgøret, der blev vundet af Miami Heat.

Brown blev på trods af de alvorlige skader udskrevet fra hospitalet i Miami og kunne tage tilbage til Houston for at modtage yderligere behandling.

Politiet i Miami er gået i gang med kigge på sagen og Houston Rockets forventer, at NBA også vil indlede en undersøgelse af det voldelige overfald.