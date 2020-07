Richaun Holmes overtrådte karantænereglerne forud for NBA-genstarten, fordi han ville hente mad.

NBA-spilleren Richaun Holmes er blevet sat i isolation i ti dage, fordi han har forladt området i Orlando, hvor basketballspillerne opholder sig før ligagenstarten sidst på måneden.

Holmes, der spiller for Sacramento Kings, gav efter for sin trang til takeawaymad og afhentede maden uden for det tilladte område. Det kostede en tur i isolation.

Han forklarer i et opslag på Twitter, at episoden fandt sted i den første karantæneperiode, som alle spillere skal igennem ved ankomsten til NBA-lejren i Walt Disney World.

- Jeg forlod ved en fejltagelse kortvarigt NBA-området for at afhente en madleverance. Jeg er nu i karantæne og har otte dage tilbage, skriver Richaun Holmes.

Også Houston Rockets' Bruno Caboclo er i gang med en ekstra isolationsperiode.

Caboclo forlod "utilsigtet" sit værelse i karantænedagene kort efter sin ankomst til NBA-boblen.

NBA skal efter planen i gang 31. juli, og spillerne skal leve under strenge sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at coronasmitten breder sig.

Holdene er i disse dage samlet i Florida, som er et af de områder i USA, der er hårdest ramt af coronapandemien.

Ved ankomsten til NBA-boblen er alle blevet beordret til at blive på deres værelser, indtil de tester negativt for coronavirus to dage i træk.

Først derefter må de opholde sig i nærheden af andre spillere og ansatte på holdene.

