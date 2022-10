Lyt til artiklen

Politiet fik sig noget af en overraskelse på en parkeringsplads i den amerikanske by Charlotte.

For sidste weekend fandt de NBA-spilleren James Bouknight bag rattet på sin bil i beruset tilstand – og med en pistol i hånden.

I denne uge delte Charlotte Mecklenburg County Police nye oplysninger om hændelsen, der har skabt overskrifter i USA.

Det skriver flere medier, herunder CBS Sports.

James Bouknight (nummer 5). Foto: AJ MAST Vis mere James Bouknight (nummer 5). Foto: AJ MAST

Den 22-åriges bil var tændt, da han blev fundet, og den blokerede trafikken. Derudover tog det politiet cirka en time at vække Charlotte Hornets-spilleren, der ikke var ved bevidsthed, da politiet fandt ham.

Bouknight, der lugtede tydeligt af alkohol og senere indrømmede, at han havde indtaget flere tequila shot, nægtede først at parere ordre, da politiet vækkede ham.

Ifølge politiet kørte han faktisk også ind i to politibiler – en foran og en bag ham.

Først ville James Bouknight ikke adlyde og virkede noget forvirret, da han blev vækket. Dernæst begyndte han at spise i sin bil og kørte ind i de to politibiler.

Til sidst overgav han sig dog og blev anholdt.

Politiets alkotest bekræftede, at spilleren havde kørt spritkørsel, men Bouknight får ingen straf for at bære våben, da han havde en gyldig våbentilladelse.

»Jeg vil gerne undskylde for at forstyrre sæsonstarten for mine holdkammerater og det, vi er i gang med i klubben,« har Bouknight efterfølgende sagt ifølge ESPN.

»Jeg forsøger at lære af det, at forblive stærk, komme videre og fortsætte med at udvikle mig.«

Det er langtfra første gang, at Bouknight ender i en situation, hvor han overtræder færdselsloven.

Basketspilleren, der nu skal i retten 10. november, er også sigtet for tidligere tilfælde af eksempelvis uansvarlig kørsel og overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Han skal derfor også møde op i retten 29. november samt 6. og 13. december.