Ifølge en rapport ønsker NBA, at den sidste mulige finale i den udsatte sæson kan blive spillet 12. oktober.

Senest 12. oktober kan der kåres en mester i Den Nordamerikanske Basketballliga, NBA, for den igangværende sæson, der er udsat på grund af coronapandemien.

Det er i hvert fald den dato, som NBA sigter efter ifølge en rapport, som ESPN er i besiddelse af. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den er 12. oktober dagen, hvor en eventuelt syvende finale kan blive afviklet.

Man arbejder på en plan om at genstarte ligaen 31. juli og spille alle kampe samme sted i sportskomplekset ESPN Wide World of Sports, som ligger ved Walt Disney World nær byen Orlando, for at mindske smitterisikoen.

NBA ønsker et format, hvor 22 klubber fortsætter turneringen, hvorefter seks skal sies fra, inden 16 klubber fortsætter i playoff.

I det tilfælde vil sæsonen allerede nu være færdig for otte klubber.

Forslaget vil blive forelagt NBA-bestyrelsen torsdag, hvorefter det skal til afstemning blandt klubberne. Skal det føres ud i livet, kræver det opbakning fra tre fjerdedele af de 30 klubber.

NBA var den første nordamerikanske liga, der lukkede ned som følge af coronapandemien. Det skete 11. marts, efter at der var konstateret smittetilfælde blandt spillere i ligaen.

/ritzau/AFP