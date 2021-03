NBA forventer stort set fyldte tribuner i næste sæson. Men basketligaen planlægger at blive i Nordamerika.

NBA har i mange år afholdt kampe uden for Nordamerika. Men i indeværende sæson har holdene kun spillet i USA på grund af coronapandemien.

Og sådan bliver det efter al sandsynlighed også i næste sæson. Det siger NBA-kommissær Adam Silver ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Først og fremmest har vi ingen planer om at rejse ud i næste sæson, siger Silver.

- Med stor sandsynlighed vil vi ikke rejse til andre lande før den efterfølgende sæson, lyder det.

Det vil i så fald betyde, at NBA tidligst i efteråret 2022 kan afvikle kampe uden for Nordamerika.

Holdet Toronto Raptors spiller normalt sine hjemmekampe i Canada, men har i denne sæson haft hjemmebane i Tampa i Florida på grund af canadiske rejserestriktioner.

Den nordamerikanske basketball-liga var senest på visit i Europa i januar 2020 - kort før coronavirusset for alvor fik fat i en lang række lande.

Pandemien betød, at basketligaen holdt næsten fem måneders pause, før den vendte tilbage i et nyt format. 22 hold færdiggjorde sæsonen på neutral grund tæt på Orlando i Florida.

Først i oktober lykkedes det at færdiggøre sæsonen, og derfor begyndte den igangværende sæson først i december.

NBA har forkortet sæsonen fra 82 til 72 grundspilskampe for at kunne afslutte sæsonen umiddelbart før OL til juli i år.

Omkring halvdelen af holdene i ligaen har fået et begrænset antal fans tilbage på lægterne, og NBA forventer markant flere i den kommende sæson.

- Hvis vaccineudrulningen fortsætter i sit nuværende tempo, og vaccinerne fortsætter med at være så effektive, som de har været over for virusset og dets varianter, har vi et håb om, at vi kan have relativt fyldte tribuner i næste sæson, siger Adam Silver.

/ritzau/