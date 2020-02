Den nordamerikansk basketballliga, NBA, opkalder en fornem pris efter den afdøde basketballlegende Kobe Bryant.

NBA's kommissær, Adam Silver, annoncerede under et pressemøde natten til søndag dansk tid, at prisen til den mest værdifulde spiller (MVP) under All Star-kampen - en kamp mellem sæsonens bedste spillere - skal opkaldes efter Kobe Bryant.

»Vi tænkte over, hvordan vi bedst ærer Kobe (Bryant, red.).«

»Et af de steder, hvor Kobe Bryant skiller sig ud, ud over hans fem mesterskaber, er, at han kom på All-Star-holdet 18 gange og har rekorden for flest MVP's, siger Adam Silver ifølge det amerikanske medie ESPN.

Prisen vil fremover være opkaldt efter Kobe Bryant og vil blive uddelt første gang ved All Star-kampen, der spilles søndag lokal tid.

Los Angeles Lakers-legenden og otte andre personer, herunder hans 13-årige datter Gianna, omkom 26. januar, da de befandt sig om bord på en helikopter, som styrtede ned i byen Calabasas omkring 40 kilometer vest for Los Angeles.

/ritzau/