En meget anderledes NBA-sæson skydes natten til onsdag i gang. Los Angeles Lakers indtager favoritrollen.

Det er kun lidt over to måneder siden, at LeBron James og Los Angeles Lakers kunne fejre klubbens 17. NBA-mesterskab.

Normalt ligger basketball-ligaen stille i lidt over fire måneder - fra starten af juni til slutningen af oktober - mens spillere og hold forbereder sig på igen at skulle i aktion.

Men fra natten til onsdag dansk tid kan man igen se top-basketball fra de nordamerikanske breddegrader, når Brooklyn Nets, Golden State Warriors og de to Los Angeles-hold - Lakers og Clippers - skyder 2020/21-sæsonen i gang.

Dermed starter NBA en rejse, hvor slutdestinationen ligger fast. Men vejen dertil kan sagtens ændre sig undervejs.

Grundspillet er skåret ned fra de sædvanlige 82 runder til 72, så sæsonen kan slutte i tide inden OL. Det er dog uvist, om dem, der når helt til NBA-finaleserien, kan være med i Tokyo.

Samtidig er der indtil videre kun lavet en kampplan frem til starten af marts. Det giver ligaen fleksibilitet i forhold til eventuelle udskydelser af kampe.

For at mindske antallet af rejsekilometer har NBA ligeledes så vidt muligt lagt holdenes indbyrdes opgør sammen i klynger, så man mødes flere dage i træk i stedet for med flere uger eller måneders mellemrum.

Til gengæld er holdene - modsat slutningen af 2019/20-sæsonen, der blev færdigspillet i en "coronaboble" i Orlando i delstaten Florida - tilbage på deres sædvanlige hjemmebaner rundt omkring i landet.

Altså lige bortset fra canadiske Toronto Raptors, som kommer til at være på udebane på ubestemt tid. De canadiske myndigheder vil ikke lade holdet rejse ind og ud ad landet med jævne mellemrum for at spille kampe i USA, så Raptors er indtil videre blevet forvist til Tampa i Florida.

Fans vil i langt de fleste arenaer heller ikke være at finde på tribunerne. Kun få hold har planer om at lukke et begrænset antal tilskuere ind.

Los Angeles Lakers er bookmakernes favorit til at stå øverst på skamlen, når den sidste finalekamp er spillet i juli.

En rolle, holdets helt store stjerne, LeBron James, har det fint med.

- Siden jeg kom ind i ligaen, har jeg følt, at jeg har haft et sigtekorn på ryggen. Oveni det kommer så navnet Lakers - holdet har også altid været et mål for andre. Alle vil gerne slå os, siger James.

/ritzau/AFP