Basketballspilleren Josh Giddey er havnet i lidt af et stormvejr.

Efter en række billeder og videoer blev delt tidligere på ugen, skal det nu undersøges, hvorvidt Oklahoma City Thunder-spilleren har indledt et forhold til en mindreårig.

Derfor har NBA startet en efterforskning, skriver The Guardian, der tilføjer, at indholdet nu er slettet.

Giddey, der fyldte 21 år i oktober, blev fredag spurgt ind til situationen.

»Jeg forstår selvfølgelig spørgsmålet, men der er ingen yderligere kommentarer lige nu,« lød svaret fra NBA-spilleren.

Du kan episoden nederst i artiklen.

Også Oklahoma-træneren, Mark Daigneault, afviste at kommentere rygterne.

»Det er et personligt anliggende, og jeg har ingen kommentarer til det,« sagde Daigneault.

Josh Giddey, der blev udvalgt af Oklahoma City Thunder i NBA-draften i 2021, må nu vente på afgørelsen af sagen.

Efterforskningen skal klarlægge, hvorvidt australieren indledte et forhold til pigen, inden hun var fyldt 16 år, da dette er den seksuelle lavalder i Oklahoma, skriver TMZ.

Som følge af situationen har Giddey også valgt at slette sit profilbillede på Instagram, mens han har lukket kommentarsporet på sine opslag.