De bedste basketballspillere får mulighed for at komme til OL, efter at NBA har valgt at skære ti runder væk.

Basketballspillerne i NBA får ti kampe færre end normalt i den kommende sæson. Til gengæld får de efter alt at dømme mulighed for at komme med til OL i Tokyo.

Den nordamerikanske liga er nået til enighed med spillerforeningen om rammerne for sæsonen 2020/21, som bærer præg af de problemer, som coronapandemien har ført med sig.

Sæsonen begynder 22. december, hvilket er to måneder senere end normalt. Men da den seneste sæson på grund af pandemien først kunne afsluttes i oktober, har man måttet skubbe sæsonstarten til lige før jul.

Næste udfordring er OL i Tokyo, der egentlig skulle have været afviklet i år, men som er flyttet til juli 2021.

Hvis spillerne skal kunne deltage ved OL, har man været nødt til at hakke ti spillerunder af programmet.

Det betyder, at hvert hold "kun" skal igennem 72 kampe frem for 82, før slutspillet begynder.

En slutdato for den kommende sæson er endnu ikke offentliggjort. Men ifølge præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, ligger det fast, at sæsonen kan afsluttes inden OL.

Præsidenten er selvsagt begejstret for, at der er udsigt til at få verdens bedste spillere med til legene, som begynder 23. juli.

- Det er det, spillerne ønsker. Det er det, bevægelsen ønsker, og det er det, som de nationale olympiske komitéer meget gerne vil have. Det er virkelig gode nyheder, siger Bach ifølge Reuters.

/ritzau/