Ejerne af de 30 NBA-hold vil skabe en NBA-velgørenhedsorganisation, der skal fremme racelighed i USA.

NBA-holdene vil det næste årti donere 30 millioner dollar - cirka 190 millioner kroner - årligt, der skal hjælpe unge sorte amerikanere.

Det skriver NBA på sin hjemmeside.

Pengene skal bruges til at skabe "The NBA Foundation", en ny velgørenhedsorganisation, der skal modvirke sorte amerikaneres afmagt i det amerikanske samfund og fremme deres uafhængighed.

Organisationen skal lanceres i samarbejde med spillerforeningen i NBA - National Basketball Players Association (NBPA).

- Skabelsen af organisationen er et vigtigt skridt for udviklingen af muligheder for det sorte samfund, siger NBPA-formand, Oklahoma City Thunder-stjernen Chris Paul, til NBA's hjemmeside.

- Jeg er stolt af vores liga og spillerne for deres engagement i denne lange kamp for ligestilling og retfærdighed, og jeg ved, at vi vil fortsætte med at finde nye veje at skubbe på for fornuftig institutionel forandring, fortsætter han.

Organisationens mål vil være at styrke økonomien i sorte samfund gennem beskæftigelse og karriere-fremmelse af sorte mænd og kvinder i high school- og college-alderen.

Donationen kommer i kølvandet på de mange demonstrationer over mordet på den sorte amerikaner George Floyd tilbage i maj.

Floyds døds pustede nyt liv i bevægelsen "Black Lives Matter", som NBA også har valgt at være en del af, efter at ligaen for nyligt startede op igen efter coronapausen.

"Black Lives Matter" er skrevet på banen, på tribunen og på spillernes opvarmnings-trøjer, og mange spillere og dommere har valgt at knæle under nationalmelodien før kampen.

NBA bliver for tiden spillet i et stort sportskompleks i Disney World i Orlando, hvor spillerne er isoleret for resten af samfundet.

Dermed er risikoen for at blive smittet med coronavirus minimeret.

/ritzau/