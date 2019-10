Spillere og ansatte i NBA må sige, hvad de vil, om Hongkong og Kina, fastslår NBA-ledelsen.

Aktørerne i den nordamerikanske basketliga NBA skal ikke frygte at få mundkurv på, selv om en Houston Rockets-leder er kommet i kinesisk stormvejr efter at have udtalt sin støtte til demonstranterne i Hongkong.

Det siger NBA-kommissær Adam Silver, der ifølge AFP slår fast, at basketorganisationen fortsat "vil støtte ytringsfrihed og ikke mindst ytringsfrihed i NBA-miljøet".

Kineserne har set sig sure på Houston Rockets' general manager, Daryl Morey, der i fredags skrev et tweet med budskabet "kæmp for frihed. Støt Hongkong".

Kommentaren har medført, at det kinesiske tv-netværk CCTV ikke længere vil sende Houston Rockets' kampe i verdens folkerigeste land.

Men balladen får ikke NBA til at indføre regler for, hvad aktørerne må udtale sig om. Organisationen vil heller ikke sige undskyld for Moreys tweet.

- NBA vil ikke sætte sig i en situation, hvor vi vil regulere, hvad spillere, ansatte og holdejere siger eller ikke siger om sådanne emner. Vi ville ikke kunne arbejde på den måde.

- Vi undskylder ikke for Daryls brug af ytringsfriheden, siger Adam Silver, der slår fast, at han er ked af, at så mange mennesker er sure, deriblandt mange millioner af vores fans.

Demonstrationerne i Hongkong har stået på i flere måneder og har skabt en politisk krise.

Det begyndte som modstand mod et lovforslag om udlevering af Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina. Siden har demonstrationerne udviklet sig til en protest mod det kinesiske styre.

/ritzau/